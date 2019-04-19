Для архитекторов, желающих отреставрировать шпиль Нотр-Дама, объявят конкурс

Премьер-министр Франции Эдвар Филипп объявил о том, что в конкурсе по воссозданию шпиля сгоревшего собора Парижской Богоматери, могут принять участие архитекторы со всего мира.

Рухнувший во время пожара шпиль появился на здании собора во время реставрации в 19 веке, тогда его сооружение заняло более 20 лет. Сейчас же президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что отстроить сгоревший собор удастся в ближайшие пять лет.

В заявлении премьер-министра говорится, что при проектировании и сооружении шпиля должны использоваться современные технологии, а сам шпиль должен соответствовать духу времени.