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Для РАНХиГС построят новый учебный корпус в виде книжной полки

7 августа 2019 г. 130
фото: Москомархитектуры

Рядом с новым корпусом благоустроят площадь, где студенты смогут отдохнуть в перерывах между занятиями.

 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) получит новый учебный корпус в Большом Харитоньевском переулке, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Это будет здание высотой в семь этажей, выполненное по классическим архитектурным канонам, но в современном прочтении – пилоны корпуса, спроектированные со смещением, визуально будут напоминать корешки книг. Дополнительное сходство придадут названия известных литературных произведений, которые нанесут по периметру", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В центре здания разместится просторный атриум с  лестницей и панорамными лифтами, на этажах  – учебные аудитории, кабинеты преподавателей, холлы. Общая площадь учебного корпуса составит около 10 тыс кв м.

Рядом с новым корпусом благоустроят площадь, где студенты смогут отдохнуть в перерывах между занятиями. В теплое время года здесь можно будет разместить столики кафе.

 

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