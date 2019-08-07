Для РАНХиГС построят новый учебный корпус в виде книжной полки

Рядом с новым корпусом благоустроят площадь, где студенты смогут отдохнуть в перерывах между занятиями.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) получит новый учебный корпус в Большом Харитоньевском переулке, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Это будет здание высотой в семь этажей, выполненное по классическим архитектурным канонам, но в современном прочтении – пилоны корпуса, спроектированные со смещением, визуально будут напоминать корешки книг. Дополнительное сходство придадут названия известных литературных произведений, которые нанесут по периметру", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В центре здания разместится просторный атриум с лестницей и панорамными лифтами, на этажах – учебные аудитории, кабинеты преподавателей, холлы. Общая площадь учебного корпуса составит около 10 тыс кв м.

Рядом с новым корпусом благоустроят площадь, где студенты смогут отдохнуть в перерывах между занятиями. В теплое время года здесь можно будет разместить столики кафе.