Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородДля ремонта уральской пятиэтажки с упрямыми жильцами выделено 45 миллионов рублей

Для ремонта уральской пятиэтажки с упрямыми жильцами выделено 45 миллионов рублей

15 октября 2019 г. 363
Фото: © shutterstock.com

Челябинские власти направят 45,1 миллиона рублей на ремонт дома в городе Верхний Уфалей, жильцы которого отказались покинуть свои квартиры.

Из аварийного дома съехала большая часть жильцов, но более 10 семей отказались уезжать, поскольку не согласны с предложенными альтернативными вариантами проживания.

Из выделенных денег 12 миллионов пойдут на ремонт квартир, общих коридоров и подъездов и на проведение микологического обследования дома. 33 миллиона выделены на покупку квартир, в которых разместят жителей на время проведения ремонта – он возможен только при полном расселении дома, передает РИА Новости.

Из 54 семей, проживавших в доме, отказались съехать 13, пять из них – с детьми. Глава округа ежедневно встречается с жителями, юристы ведут разъяснительную работу и оказывают помощь в поиске временного жилья. В округе нет достаточного маневренного жилфонда для переселения всех жильцов, поэтому городская администрация обратилась за помощью к губернатору области.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>