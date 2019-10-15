Для ремонта уральской пятиэтажки с упрямыми жильцами выделено 45 миллионов рублей

Челябинские власти направят 45,1 миллиона рублей на ремонт дома в городе Верхний Уфалей, жильцы которого отказались покинуть свои квартиры.

Из аварийного дома съехала большая часть жильцов, но более 10 семей отказались уезжать, поскольку не согласны с предложенными альтернативными вариантами проживания.

Из выделенных денег 12 миллионов пойдут на ремонт квартир, общих коридоров и подъездов и на проведение микологического обследования дома. 33 миллиона выделены на покупку квартир, в которых разместят жителей на время проведения ремонта – он возможен только при полном расселении дома, передает РИА Новости.

Из 54 семей, проживавших в доме, отказались съехать 13, пять из них – с детьми. Глава округа ежедневно встречается с жителями, юристы ведут разъяснительную работу и оказывают помощь в поиске временного жилья. В округе нет достаточного маневренного жилфонда для переселения всех жильцов, поэтому городская администрация обратилась за помощью к губернатору области.