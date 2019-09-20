Дмитрий Нисковских, мэр Сысерти: о главном преимуществе города, мусорных полигонах и молодежи

В 2017 году мэром небольшого уральского города Сысерть стал Дмитрий Нисковских, занимавший до этого пост замминистра инвестиций и развития Свердловской области.

Почти сразу новый мэр удивил местных жителей предложением обеспечивать дома теплом при помощи майнинга биткоинов, а сама Сысерть постепенно стала превращаться в город для хипстеров и урбанистов, где все чаще стали звучать слова "комфортная среда".

Сысерть - небольшой город в Свердловской области, расположенный на берегах одноименной реки. Население около 22 тысяч человек.

Сам Дмитрий Нисковских ведет Instagram, который мало напоминает соцсети обычного чиновника: здесь почти нет официальных фото в строгих деловых костюмах, в основном - это местные пейзажи и архитектура. Недавно мэр представил губернатору проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" - который должен вдохнуть в заброшенный металлургический завод вторую жизнь, превратив его в образовательный и культурный центр.

В рамках форума "Среда для жизни", который стартовал в Великом Новгороде, редакция Вести.Недвижимость пообщались с Дмитрием Нисковских. Он рассказал, что будет на месте заброшенного завода, почему экология - главное преимущество Сысерти и признался, что сам пьет воду из-под крана – потому что она прямо из артезианских источников. А также рассказал, как решается мусорная проблема в городе.

Есть большое наследие совхозов и колхозов, которое нужно включать в оборот

- В Сысерти сейчас активно внедряется программа развития городского округа до 2023 года. Дмитрий Андреевич, расскажите о ней подробнее.

Это комплексная программа была принята в прошлом году, её основная задача — скоординировать все направления развития муниципального образования, синхронизировав их с государственными целевыми программами Свердловской области.

Сама программа включает развитие социальной инфраструктуры: это школы, детские сады, объекты культуры. Поскольку система здравоохранения у нас относится к полномочиям Свердловской области, в этой программе учтены мероприятия по развитию наших больниц, фельдшерских и акушерских пунктов на сельских территориях. Большая часть программы посвящена бизнес-проектам. Это как крупные промышленные предприятия, так и небольшие фермерские хозяйства. В целом общий объём инвестиций до 2023 года по данной программе более 27 миллиардов рублей.

- Могли бы вы рассказать, подробнее, что уже реализовано, что планируется? Есть понимание по срокам?

Сейчас что-то находится в стадии реализации, что-то только готовится. Могу сказать, что будет произведен большой объём работ по ремонту автомобильных дорог. Регион направил уже более 100 млн рублей на ремонт дорог регионального значения. Еще 100 млн рублей пойдет на местную дорожную сеть.

Также обновляются объекты здравоохранения. Уже отремонтированы операционные блоки, построены два новых фельдшерско-акушерских пункта в деревне Новоипатово и поселке Асбест. Ремонтируется детская поликлиника в Сысерти. Строится вертолётная площадка для санитарной авиации для перевозки в районный центр тяжёлых больных.

На уровне муниципалитета мы начинаем в этом году строительство ледового крытого комплекса. Общий объем финансирования 280 млн рублей, в том числе это деньги бизнеса. Уральская горно-металлургическая компания выделили на это порядка 55 млн рублей. Также в рамках программы развиваются проекты, касающиеся комфортной городской среды. В этом году мы завершаем второй этап благоустройства большого парка посёлка Большой Исток.

- Вы упомянули понятие «комфортной среды», какие факторы, на ваш взгляд, являются ключевые для жителей?

Если мы говорим про комфортную городскую среду, особенно в таких городских округах как Сысерть, то это, конечно, большое наследие совхозов и колхозов, которое нужно включать в оборот. Во многих населённых пунктах отсутствуют дорожная сеть, тротуары. Это также касается детских и спортивных площадок.

Важной составляющей комфортной среды являются учреждения культуры. Это небольшие сельские клубы, досуговые, культурные, которые мы сегодня тоже финансируем в рамках программы. В прошлом году, например, в посёлке Двуреченск, где проживает 5 тысяч человек, появился 3D-кинотеатр. Это единственный кинотеатр на весь наш округ, который пользуется большим спросом.

Комфортная среда – это также благоустройство общественных территорий, сейчас мы этим занимаемся. В посёлке Большой Исток, о котором я сказал, была создана лыжная и роллерные трассы, велосипедные дорожки, большие детские площадки и зоны воркауты. Всё то, что мы привыкли видеть в больших городах.

Мы стараемся использовать современное оборудование. Чтобы местные жители могли иметь места по качеству не хуже, чем в Екатеринбурге. Это вселяет в людей желание, особенно у молодёжи, на которую мы ориентируемся, дальше продолжать жить, развиваться в небольших посёлках.

Совсем недавно мы начали проект по благоустройству территории вокруг дома культуры в посёлке Первомайский, где проживет более 2 тысяч человек. Там будет корт с универсальным спортивным покрытием. Летом футбольная площадка, зимой - хоккей. Хорошая сцена для уличных концертов. И современный игровой детский комплекс. Озеленение, парковки автомобильного транспорта в комплексе.

- Насколько вообще актуальна проблема оттока населения в областной центр?

Действительно, основной проблемой для нас является отток молодёжи. Наши основные усилия направлены на то, чтобы удержать молодёжь. Чтобы молодые люди, получив образование в Екатеринбурге или в другом городе, вернулись на малую родину и смогли себя реализовать здесь. Основная наша цель — создать для этого условия, этим мы сейчас занимаемся.

Сегодня 90% системы водоснабжения у нас завязаны на артезианских источниках. Это чистейшая подземная вода. Я сам из крана пью воду

- Есть обратный туризм со стороны Екатеринбурга? Отдых на выходные, какие-то форматы?

Сысерть традиционно является популярным местом отдыха. Это наша точка роста, куда мы направляем усилия. Если центральная часть города более динамичная и современная, то на южных территориях можно встретить корову, которая прогуливается по центральной улице. В таких местах мы стараемся развивать экопоселения. Хотелось бы, с одной стороны, создать современную городскую инфраструктуру, с другой стороны, сохранить максимальный спокойный размеренный уклад.

Весь ландшафт нашего городского округа — это леса, поля и небольшие поселения. В среднем от одного населённого пункта до другого можно добраться за 15-20 минут. Всю Сысерть можно объехать за час.

Наша задача — развивать экотропы, велосипедную инфраструктуру. Сами жители могли бы этим пользоваться. Сегодня активно набирает популярность экотематика, сторонников такого образа жизни становится всё больше.

Если говорить про московских гостей, то очень часто к нам приезжают люди на пенсии, которые хотят спокойную жизнь вдали от шумного миллионника.

- Что делается в рамках экотуризма? Какие еще туристические направления планируете развивать?

Тема экологии для нас самая приоритетная. Это наше самое большое преимущество. Сегодня 90% системы водоснабжения у нас завязаны на артезианских источниках. Это чистейшая подземная вода. Я сам из крана пью воду. Для жителей больших городов это удивительно. У нас все жители пользуются артезианскими источниками, в том числе, централизованное водоснабжение построено на артезианских скважинах.

Еще у нас 28 тысяч гектар занимает природный парк. В рамках национального проекта "Экология" он увеличивается еще на 48 тысяч гектар. Поэтому экотуризм, развитие зелёных технологий является ключевым туристическим направлением.

Вторым приоритетом выступает событийный туризм. У нас есть площадки для мероприятий. Например, загородный клуб "Белая лошадь", где проходят мероприятия на 20 тысяч и более человек. Есть возможности для open air (ред. - фестивалей на открытом воздухе). В этом году прошёл пилотный гастрономический музыкальный фестиваль "Global Rainbow fest", приезжали звёзды мирового уровня. Традиционно проходит областной Сабантуй. Также у нас есть гольф-клуб - единственный на Урале, который соответствует международным стандартам.

Также мы планируем развивать наш основной объект культурного наследия, который находится в центре Сысерти - это старый металлургический завод. С него начиналась история города. Объекты культурного наследия для нас являются неким ядром, точкой притяжения и туристов, и бизнеса.

Историческое наследие, фермерство и бизнес

- Завод сейчас закрыт?

Сегодня это просто объект-памятник, который никак не вовлечён в жизнь и экономику города. Кроме экскурсий на этот завод по согласованию собственника, никакой жизни на нём не происходит.

- У вас уже готов проект по обновлению завода. Что с ним произойдет после реновации? Будете привлекать креативную индустрию или сохраните аутентичность?

В этом году на территории завода был летний воркшоп "Ре-школы". Пятнадцать студентов со всей России во главе с экспертами и Наринэ Тютчевой жили у нас в городе. Итогом их работы стала концепция развития завода и прилегающей территории. Она должна максимально сохранить архитектуру здания и вписать в нее современные возможности использования пространств для жителей города.

Так, внутри планируется разместить большой кинотеатр, о нем давно мечтают наши жители, а также музей истории уральской промышленности. Здесь появятся коворкинг для развития креативных индустрий и образовательные помещения. Также здесь будет фермерский рынок, кафе и открытые площадки для занятия спортом. Кроме этого, будет территория для фаблаба. Рядом с заводом на набережной будет большой спортивный кластер. В общем, такое комплексное благоустройство объекта культурного наследия с максимальным сохранением и приспособлением.

- На чем, кроме туризма, будет фокусироваться город в своем развитии? Привлечение бизнеса, создание инфраструктуры, работа с жилым фондом?

Безусловно, туризм является определённым драйвером развития города. Наша задача - сделать так, чтобы турист или бизнесмен, который приехал в Сысерть, мог бы получить все сервисные услуги наравне с центром. Само развитие туризма даст эффект городу и его жителям. Местные жители также могут пользоваться созданной инфраструктурой и объектами.

Для нас приоритетом развития выступает также малый и средний бизнес, поддержка фермерства. Например, важно не просто открыть кофейню, а сделать так, чтобы в ней использовалось молоко местных фермеров.

У нас уже есть удачные примеры малого предпринимательства. Это небольшие частные сыроварни, хлебопекарни, булочные. Появился ягодный кооператив – местные фермеры выращивают клубнику, малину, голубику и другие ягоды. Сейчас делают большую ветряную мельницу, чтобы молоть муку и печь самый вкусный хлеб на Урале. Есть даже экологический проект с реабилитацией различных животных и птиц. У нас на территории создана особая экономическая зона, поэтому бизнес и туризм для нас особые направления.

Молодежь в вопросе раздельного сбора мусора более продвинутая - они готовы к этому, но нужна инфраструктура

- В городе идёт активная дискуссия по поводу строительства перерабатывающих мусорных полигонов и в целом экологии. Как здесь обстоит ситуация? Что запланировано?

Экологическая реформа стартовала совсем недавно. Сейчас много вопросов, где разместить контейнеры, как утилизовать отходы. Наша территория - это в основном частная жилая застройка. Все хотят, чтобы было чисто, но никто не хочет рядом со своим домом даже в санитарных разрывах иметь контейнер. Хотя в Европе у каждого частного дома стоит контейнер.

Наша задача сейчас вести работу по трём ключевым направлениям. Это просвещение – рассказывать жителям о самых современных технологиях по переработке мусорных отходов.

Второе важное направление – это создание необходимой инфраструктуры для сбора мусора. Мы хотим стать пилотной площадкой, чтобы первыми в Свердловской области начать внедрять раздельный сбор мусора в соцучреждениях - школах, учреждениях культуры и тд.

Третья часть — переработка мусора. Молодежь в вопросе раздельного сбора мусора более продвинутая, они готовы к этому, но нужна инфраструктура. В соседнем городе у нас уже есть завод по переработке пластика, куда мы отправляем свою тару. Этот производитель сегодня готов на нашей территории построить еще один небольшой завод по переработки.

Глобально, конечно, это такой комплексный вопрос по глубокой сортировке, который мы с региональным правительством должны решать. Надеемся, что национальный экологический оператор обратит на нас внимание. В Сысерти одно из направлений, которое мы сегодня внедряем на территории — инфраструктурный полигон.