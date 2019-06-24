До конца года в Москве построят еще 6 станций метро

Новые станции откроются на Большой кольцевой и Некрасовской ветках, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что в этом году уже ввели в эксплуатацию восемь новых станций, а до конца года введут еще шесть: станцию "Лефортово" на БКЛ и пять станций Некрасовской линии от "Косино" до "Авиамоторной", передает РИА Новости.

Также Бочкарев сообщил, что строительные работы по продлению Солнецвской линии до Внукова планируют начать в 2020 году. В настоящее время специалисты ведут работы по уточнению проектов трассировки и занимаются проработкой проектных решений.