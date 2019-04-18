Дольщики, дачники, ипотека и свалки: о чем сказал Медведев

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с первым отчетом о работе правительства в новом составе. Выступление длилось четыре часа. Речь шла о главных социально-экономических вопросах: санкции, внешний долг, коррупция, бедность, здравоохранение. По словам премьера, Россия научилась идти вперед при негативных внешних условиях, а также пообещал, что в ближайшие шесть лет кабинет министров не будет повышать налоги.

Сам премьер назвал свое выступление четырехчасовым марафоном. Место в нем нашлось и теме недвижимости. Редакция Вести.Недвижимость собрала главные из них.

Почти как квартирный вопрос 60-х

Одна из главных задач, которая стоит перед строительной отраслью – это переход на проектное финансирование и улучшение жилищных условий россиян. О последней говорится в майских указах президента: это строительство 120 млн кв м жилья в год, 5 млн семей, которые смогут ежегодно улучшить свои условия и ипотека под 8% годовых.

По словам Дмитрия Медведева, текущая задача по улучшению жилищных условий россиян, которую предстоит решить в ближайшие годы, сопоставима с масштабным решением квартирного вопроса в СССР в 1950-60 годы.

"Ещё одна национальная цель, которая работает на повышение качества жизни – улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно. Эта задача сопоставима с масштабным решением квартирного вопроса в 1950-60 годы. Тогда конечно задача была несколько иной, состояла в том, чтобы переселить людей из бараков в собственное жильё, небольшое по площади. Задача была выполнена, надо отдать должное нашим предшественникам", - сказал Дмитрий Медведев.

"Сегодня у нас новый этап: мы строим и много, и строим качественно по сравнению с тем, как было, одновременно улучшая городскую среду", - отметил он. В прошлом году в России было построено свыше 1 млн квартир и более 230 тыс индивидуальных домов – это, соответственно, 75,7 млн и почти 32,5 млн кв м.

Премьер-министр напомнил, что с 1 июля российским девелоперам предстоит перейти на проектное финансирование. Это должно исключить появление новых обманутых дольщиков. "Застройщик больше не сможет привлекать средства людей напрямую. Для того чтобы помочь тем, кто уже столкнулся с этой проблемой, мы начали выделять деньги из федерального бюджета на завершение строительства. В этом году планируем 8 млрд рублей", - сказал Медведев.

Частные дома и ипотека

Также правительство намеренно поддержать индивидуальное жилищное строительство жилья (ИЖС): будет создана программа по развитию ИЖС. Ранее сообщалось, что правительство готовит меры поддержки строительству частных домов, в том числе, прорабатывается вопрос запуска льготной ипотеки на такие дома.

"В наших планах – создать отдельную программу по развитию индивидуального жилищного строительства, его надо обязательно поддерживать", – заявил Дмитрий Медведев.

Премьер заявил, что поддержал инициативу "Справедливая Россия" использовать средства материнского капитала на строительство жилого дома для постоянного проживания на дачном участке. "Мне кажется, что это абсолютно правильно. Нужно изменить соответствующие нормы и допустить такого рода расходование материнского капитала. Но я хочу специально акцентировать внимание на том, что речь должна идти о строительстве жилого дома, а не садового домика. Потому что речь должна идти о капитальном строении. Если это так, то наши позиции на 100% совпадают", - отметил он.

Дмитрий Медведев также сообщил, что одобрил еще одну инициативу "Справедливой России" о продлении дачной амнистии. "Я считаю возможным продлить дачную амнистию до 1 марта 2020 года. Я уже дал соответствующее поручение по подготовке проекта федерального закона", - заявил глава кабмина.

Не оставил без внимания премьер и ипотеку, которая остается основным инструментом решения жилищного вопроса. Более половины всех сделок на рынке жилья в прошлом году были заключено с привлечением ипотеки, а средняя ипотечная ставка по ипотеке впервые за историю новой России составила чуть более 9,5%. Всего за 2018 год было выдано 1,5 миллиона жилищных кредитов на 3 трлн рублей. Правительство намерено поддерживать ипотечный сектор. Так, например, действие льготной семейной ипотеки распространяется на весь срок кредитования. Также власти намерены компенсировать почти полмиллиона рублей по ипотеке для многодетных семей.

"Мы будем погашать 450 тыс рублей из суммы жилищных кредитов тем, у кого родится третий ребенок и последующие дети. Сейчас разрабатываем такие изменения в законодательство. Надеюсь, что и коллеги-депутаты тоже в этом активно поучаствуют", - отметил Дмитрий Медведев.

Свалки и тарифы

Не обошел стороной глава правительства "мусорную реформу", а российские свалки назвал одной из самых острых проблем. По его словам, в прошлом году ликвидировано 28 наиболее опасных из них.

По мнению премьера, России необходимо переходить к методам образования тарифов на вывоз мусора на основе реального объема его сбора по тому принципу, как это делается во всем мире. Парламентарии в свою очередь обратили внимание, что плата за вывоз мусора серьезно выросла. Также они предложили рассмотреть возможность привлекать технологии и специалистов из-за рубежа для строительства заводов глубокой мусоропереработки и уменьшить платежи за вывоз мусора. Премьер согласился, что для решения проблемы действительно нужно использовать иностранные технологии, и привел в пример Финляндию. При этом, он обратил внимание, что за три месяца реформы невозможно увидеть результаты.

"Давайте по-честному скажем: эта реформа идёт всего три месяца, а отходы копились десятилетиями. Вы вспомните в прежние годы, хоть кто-нибудь на каком-нибудь уровне эти вопросы поднимал? Нет, просто сваливали все за городом и привет. Поэтому результаты, конечно, за два-три месяца не появятся, но это не значит, что не нужно следить за тем, что происходит", - сказал Медведев.

Что касается тарифов на вывоз мусора, то они требуют особого контроля, сказал премьер. Сейчас создана специальная компания, которая для этого будет привлекать и специалистов, и контролировать, и договоры смотреть, какие заключаются, и собственно за тарифами наблюдать.

"Нам нужно переходить к тарифообразованию на основе реально произведённого объема мусора, так, как это сделано во всем мире, но для этого нужно подготовить технологии, подготовиться технологически, и тогда это будет гораздо более внятная ситуация. Будем обязательно этим заниматься", - подчеркнул глава правительства.

Также председатель правительства затронул тарифообразование на электроэнергию: нужно подготовить и принять закон о согласовании тарифов на электроэнергию совместно с Федеральной антимонопольной службой. Кроме этого, в этом вопросе необходимо следить за действиями управляющих компаний. Такая работа тоже ведется, добавил он.

Село и Дальний Восток

Особое внимание Дмитрий Медведев уделил российским селам. Сегодня порядка 38 миллионов человек на селе живут. Необходимо уделять повышенное внимание развитию российских сел и поддержке сельских жителей. "Село должно быть в абсолютном приоритете, здесь никаких сомнений нет", - подчеркнул он.

Помимо сельских территорий, премьер обратил внимание на развитие Дальнего Востока. Чтобы прекратить отток людей с Дальнего Востока и повысить уровень в жизни в регионе, необходимо решать ранее принятые решения правительства по поддержке бизнеса и развитию социальной и транспортной инфраструктуры, заявил он.

Всего в прошлом году в России было построено и реконструировано 560 километров федеральных трасс, что на 60% больше показателей предыдущего года, отметил глава правительства.