Дольщики вложили в московские новостройки 1,7 трлн рублей

Около 1,7 трлн рублей средств дольщиков вложено в московские новостройки, еще год назад эта цифра составляла 1 трлн рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас очень сильно приросла сумма собранных денег. Если год назад на эту дату у нас в стройке было меньше 1 трлн рублей, то теперь мы собрали 1,7 трлн рублей. Колоссальный объем денег собран в Москве – это порядка 30% всех денег страны", - сказал Марат Хуснуллин в ходе Всероссийского совещания по долевому строительства Минстроя РФ.

Количество дольщиков вышло за 150 тысяч человек. У города сейчас есть все необходимые механизмы решения проблем обманутых и достройке проблемных объектов, отметил он.