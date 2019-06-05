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"Дом-2" осенью переедет на новое место

5 июня 2019 г. 453
фото: Митя Алешковский /ТАСС

В сентябре реалити-шоу сможет начать строительство.

 

Телешоу "Дом-2" может начать переезд на новую площадку и переносить декорации в сентябре, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Никаких проблемных, а тем более конфликтных ситуаций с "Дом-2" нет. С владельцами объекта, где проходят съемки, достигнута договоренность о компенсационном участке, который расположен рядом с нынешней площадкой", - сказал Владимир Жидкин, чьи слова приводит портал строличного Стройкомплекса.

Алгоритм будет такой: они передают свой участок под строительство дороги, взамен получают новый и начинают строительство. Если все пойдет по плану, то в сентябре уже смогут переносить декорации и строить объект на новом месте, пояснил Владимир Жидкин.

Съемочная площадка "Дом-2" под названием "Поляна" находится около поселка Летова Роща в Новой Москве, где планируется строительство дороги из Саларьево в Марьино, в связи с чем этот участок был изъят. Участок принадлежит компании "ЕТК-инвест". Власти столицы выделили компании для съемок шоу новый участок, который находится рядом со старым местом. Само  реалити-шоу "Дом-2" выходит в эфир с мая 2004 года.

 

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