Дом в Москве пошел трещинами из-за стройки по соседству

ЧП случилось в многоквартирном доме по адресу Ленинский проспект, 11с4. Жильцы услышали ночью треск, увидели трещины на стенах и вызвали МЧС. Об этом в своем Facebook сообщил глава муниципального округа Якиманка в Совете депутатов Андрей Морев.

Рядом, по адресу Донская,14, ведется строительство жилого комплекса. Жильцы пострадавшего дома предполагают, что проблема в нем – под их дом "хотят завести подземный гараж", написал Морев. Граждане обращались в надзорные органы с требованием остановить стройку, но безрезультатно.

Против строительства жилого комплекса жители Якиманки собрали 1000 подписей и направили их в администрацию президента, мэру и в префектуру. На публичных слушаниях местные жители также выступили против застройки.