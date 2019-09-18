Дома престарелых будут строить по новым стандартам

Дома престарелых должны быть рассчитаны не менее чем на 150 мест и соответствовать современным требованиям по питанию, пояснили в министерстве газете "Известия".

Размер жилой площади в одноместной палате должен быть не менее 12 квадратных метров, в двухместной палате – не менее 18 метров.

Проекты домов престарелых будут отбирать на конкурсной основе, реализованные внесут в реестр экономически эффективной проектной документации. Изменения в законодательство внесут после завершения конкурса.

По данным некоммерческого партнерства "Мир старшего поколения", в настоящее время в России насчитывается около 270–280 тысяч мест в домах престарелых. При этом реально требуется не менее 630 тысяч коек, а к 2030 году необходимость в них вырастет до 1 миллиона мест, поскольку с развитием медицины растет численность пожилого населения.