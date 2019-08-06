Дому Гитлера дадут новую жизнь

Владелице дома в городе Браунау-ам-Инн присудили компенсацию в 810 тысяч евро (около 58 миллионов рублей). Власти планируют реконструировать здание – для этого они предложили местным архитекторам подготовить проекты, которые переосмыслят идею дома, пишет "Рамблер".

Ранее общество волновало то, что дом Гитлера превратили в памятник неонацистов. Власти страны настаивали на сносе здания.

Дом в 2017 году изъяли у его владелицы в пользу государства, теперь же ей, наконец, выплатили компенсацию. Планировалось, что женщина получит 1,5 миллиона евро, однако это решение оспорила финансовая прокуратура Австрии.