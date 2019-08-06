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Дому Гитлера дадут новую жизнь

6 августа 2019 г. 396
Фото: © Global Look Press

Дом, где родился Адольф Гитлер, перешел из частных рук государству. Австрийские власти планируют найти новые варианты использования здания.

Владелице дома в городе Браунау-ам-Инн присудили компенсацию в 810 тысяч евро (около 58 миллионов рублей). Власти планируют реконструировать здание – для этого они предложили местным архитекторам подготовить проекты, которые переосмыслят идею дома, пишет "Рамблер".

Ранее общество волновало то, что дом Гитлера превратили в памятник неонацистов. Власти страны настаивали на сносе здания.

Дом в 2017 году изъяли у его владелицы в пользу государства, теперь же ей, наконец, выплатили компенсацию. Планировалось, что женщина получит 1,5 миллиона евро, однако это решение оспорила финансовая прокуратура Австрии.

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