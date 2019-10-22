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Дорогомилово и Шелепихинскую набережную свяжет пешеходный мост

22 октября 2019 г. 595
Фото: © Москомархитектура

В столице построят новый мост через Москву-реку. Он соединит район Дорогомилово и Шелепихинскую набережную.

В настоящее время в районе есть два моста через Москву-реку – железнодороджный и автомобильный. Новый мост станет частью велопешеходного маршрута, связывающего Дорогомиловский и Пресненский районы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Вдоль реки в Дорогомилове будут созданы пешеходные, велосипедные и беговые дорожки.

В ходе реконструкции изменят береговую линию от театра "Мастерская Петра Фоменко" до жилого комплекса "Западный порт". В планах реконструкция существующей подпорной стенки и строительство новой.

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