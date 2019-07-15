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Дорожников Нижнего Тагила пересадили на инвалидные коляски

15 июля 2019 г. 237
Фото: Zaitsava Olga/Shutterstock.com

В ходе тест-драйва выяснилось, что проехать можно не везде.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил руководителям дорожных организаций проверить доступность городской среды, попробовав проехать по улицам в инвалидных колясках. Об этом рассказывает РИА Новости.

Главы компаний, осуществляющих ремонт дорог в Нижнем Тагиле, идею поддержали, после чего проинспектировали несколько районов, в том числе и те, на которые маломобильные граждане больше всего жаловались. Были оценены и новые дороги.

«Оказалось, что даже до пенсионного фонда трудно доехать. Первоочередная задача, которую мэр поставил перед дорожниками по результатам объезда, - сделать удобные подъезды к пенсионному фонду, бюро медико-социальной экспертизы», - пояснила руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова.

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