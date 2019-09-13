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Довлатова в Таллине поставят рядом с Достоевским

13 сентября 2019 г. 106
Фото: © shutterstock.com

Власти Таллина утвердили место для будущего памятника писателю Сергею Довлатову.

Памятник установят в саду Канути, где уже увековечена память Федора Достоевского, передает "Интерфакс".  Сад расположен рядом с Центром русской культуры. Точное место для памятника в саду определит департамент городского планирования.

Ранее сад Канути в качестве места для памятника Довлатову одобрили родственники писателя.

Установка памятника Довлатову, который жил и работал в Таллине в 1972-1975 годах, приурочена к 80-летию писателя – оно будет отмечаться 3 сентября 2021 года.  

В Таллине на доме, где жил Довлатов, уже установлены мемориальные доски. В 2014 году имя писателя получила улица в Нью-Йорке, а в 2016-м памятник ему открыли в Петербурге.

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