Два корпуса проблемного ЖК "Царицыно" готовятся к сдаче

Строительство самого ЖК началось еще в 2006 году. Теперь проблемный объект достраивает город.

Корпуса 5.2 и 12 жилого комплекса "Царицыно" планируется сдать в эксплуатацию после итоговой проверки и получения заключений о соответствии (ЗОС) построенных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Городской застройщик "Мосотделстрой № 1" уже подал необходимый пакет документов.Чтобы сэкономить время, все процессы с оформлением документации, необходимых для подписания договора, велись параллельно со строительством.

"На объекте ведутся активные работы. Фактически корпуса 5.2 и 12 готовы к вводу. Кроме того, городской застройщик подписал с конкурсным управляющим АО "Московский комбинат хлебопродуктов" договор о передаче прав на земельные участки, незавершенные объекты и обязательств перед дольщиками. Документ зарегистрирован в Росреестре. Теперь городской застройщик сможет официально передавать дольщикам ключи от квартир", – сказала Анастасия Пятова.

Как рассказали в "Мосотделстрой № 1", на строительстве двух очередей проблемного ЖК задействовано свыше 1,5 тысяч человек. На корпусе 30 установлены два башенных крана. Ждут поставку двух кранов для строительства корпуса 31, их монтаж начнется 15 июня. Также на торгах определен подрядчик на установку двух кранов на корпусе 27. Пока позволяет высота корпусов 27-31, на площадке работают три колесных крана, что помогает активизировать стройку.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил, что город принимает активное участие в решении вопросов дольщиков.

"По каждому недостроенному объекту разработана и утверждена "дорожная карта". Достройка объектов – всегда сложный процесс, связанный с передачей прав и оформлением документов. Но этот вопрос находится на постоянном контроле, и есть полная уверенность в том, что все объекты будут достроены", – сказал Марат Хуснуллин.

В 2018 году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о том, что город своими силами будет достраивать три самых проблемных жилых объекта: ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк".

ЖК "Царицыно" является одним из самых скандальных долгостроев в Москве. Его строительство в 2006 году начала компания Московский комбинат хлебопродуктов (МКХ). Сдать гигантский ЖК площадью в млн кв м планировалось еще в 2012 году. Однако, была построена только первая очередь (порядка 400 кв м), после чего у застройщика начались проблемы. Стройка встала в 2009 году. Занимается достройкой проблемного объекта "Мосотделстрой №1".