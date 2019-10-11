"Экогорка" на куче грязи возмутила жителей Ярославля

В Юбилейном парке Ярослава появилась "экогорка" – детскую горку оборудовали на куче грязи.

Новым оборудованием возмутились горожане. Фотографии горки появились в соцсетях.

Основание сооружения засыпали землей и слегка ее утрамбовали, а сверху разместили саму горку. После волны возмущения местная администрация решила объект демонтировать.

Фото: © vk.com/Андрей Мартынов

Выяснилось также, что вместо кучи грязи основанием горки должна была стать аккуратная ступенчатая пирамида, засыпанная песком, а не землей, пишет Лайф.

В администрации города изданию сообщили, что проект детской горки в парке в эксплуатацию не принят, и подрядчик будет его переделывать.