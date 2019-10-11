Top.Mail.Ru
ГлавнаяГород"Экогорка" на куче грязи возмутила жителей Ярославля

"Экогорка" на куче грязи возмутила жителей Ярославля

11 октября 2019 г. 980
Фото: © shutterstock.com

В Юбилейном парке Ярослава появилась "экогорка" – детскую горку оборудовали на куче грязи.

Новым оборудованием возмутились горожане. Фотографии горки появились в соцсетях.

Основание  сооружения засыпали землей и слегка ее утрамбовали, а сверху разместили саму горку. После волны возмущения местная администрация решила объект демонтировать.

Фото: © vk.com/Андрей Мартынов

Выяснилось также, что вместо кучи грязи основанием горки должна была стать аккуратная ступенчатая пирамида, засыпанная песком, а не землей, пишет Лайф.

В администрации города изданию сообщили, что проект детской горки в парке в эксплуатацию не принят, и подрядчик будет его переделывать.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>