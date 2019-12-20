Экологичный пилот: ИКЕА начинает доставку товаров на электрокарах

С 19 декабря ИКЕА запускает в Московской области пилотный проект доставки товаров на электромобилях, рассказали в компании.

Компания в рамках пилота начнет доставлять товары из магазинов ИКЕА Белая дача и ИКЕА Химки. Пока товары будут доставлять с помощью трех электромобилей: одного NEXT Electro и двух грузопассажирских Renault Kangoo. Для работы электромобилей была создана зарядная инфраструктура: в ее создание в МЕГЕ Химки и МЕГЕ Белая Дача Ingka Centres вложила 5 млн рублей.

Если эксперимент будет удачным, автопарк расширят, а сам пилот будет масштабирован на другие регионы. Сам запуск пилота связан с развитием онлайн-торговли, когда все больше покупателей выбирают товары и внедрение экологичных способов доставки приобретает особое значение для больших мегаполисов.

Переход на экологичный вид транспорта является продолжением стратегии устойчивого развития "ДА – людям и планете". К 2025 году Группа компаний Ingka (входит ИКЕА) намерена полностью перейти на экологичные виды транспорта и минимизировать негативное влияние на окружающую среду.

Переход на электротранспорт – это мировой тренд, и мы рады стать первым ритейлером в России, предпринимающим практические шаги в этом направлении, сказал гендиректор розничной сети и директор по устойчивому развитию ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

"Мы неслучайно решили начать этот эксперимент зимой, перед Новым годом, так как хотим протестировать работу автомобилей в самых тяжелых условиях. Если пилотный проект будет удачным, мы будем думать над его масштабированием", - сказал топ-менеджер.

Мы верим в успех электромобилей, мы уже установили 45 зарядных станций в российских магазинах МЕГА, отметил председатель совета директоров, Ingka Group в России Патрик Антони. "Мы готовы бросить вызов, и перейти на электромобили гораздо раньше 2025 года. Это принесет большую пользу окружающей среде", - заключил он.

В ноябре ИКЕА запустила пилотный проект по приему деревянной мебели для переработки и повторного использования в Санкт-Петербурге. Часть мебели пойдет на переработку, часть - отдана под благотворительность. Это первый подобный проект компании в мире.

ИКЕА также принимает на переработку текстиль. Компания запустила экокампанию "Это не мусор" и мобильное приложение для заботы об окружающей среде Better Living. В нем компания делится информацией о ежедневных простых действиях, благодаря которым каждый может заботиться об окружающей среде и экономить ресурсы. Например, можно узнать, как организовать сортировку мусора дома.