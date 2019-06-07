Экономия солнца: что дают солнечные панели, и какая судьба у них в России

Пятая часть энергии, используемая в Европейском союзе, к 2020 году должна поступать из возобновляемых источников. Наращивание доли альтернативной энергии во всем мире связано с желанием уйти от углеводородной зависимости, сохранить экологию и сэкономить на потреблении ресурсов. Цена солнечного киловатта обходится гораздо дешевле электроэнергии. В России доля солнечной энергии пока составляется около 1%.

Редакция Вести.Недвижимость разбиралась вместе с экспертом в области использования солнечной энергии, руководителем компании Neosun Energy Ильей Лиховым, почему в России почти не используют энергию солнца.

Экономия энергии и денег

Одна из главных мотиваций преобразования энергии солнца – экономия ресурсов и платежей. Энергообеспечение здания от солнечных батарей обходится потребителю гораздо дешевле, чем традиционные источники энергии, отмечает глава Neosun Energy Илья Лихов.

В качестве примера приведу результаты тендера на строительство солнечных модулей объемом 150 МВт в Иордании. В финал конкурентной процедуры прошли несколько компаний, предложившие за киловатт/час - 2,5 цента или около 1,6 рублей. Для сравнения, в Подмосковье потребитель платить в три раза больше – около 5 рублей/кВт-ч, а в Краснодарском крае тарифы в шесть раз - 10 рублей/кВт-ч. При этом, установка солнечных батарей позволяет свести операционные расходы практически к нулю.

Вторым важным моментом является возможность получить независимый источник энергии в короткие сроки и в любом месте без привязки к наличию инфраструктуры. Полноценная энергетическая инфраструктура на базе солнечной электростанции и накопителей энергии для среднего торгового центра может построиться за 3-6 месяцев, в то время как его подключение к линии электропередачи (ЛЭП) можно ждать 2-3 года.

Кроме этого, само строительство солнечной станции гораздо выгоднее. Например, стоимость одного только получения технических условий на подключение в России часто выше, чем стоимость возведение солнечной электростанции или интеграция накопителей энергии для компенсации мощности.

В России солнечные станции покупают фанаты и энтузиасты

Потребления солнечной энергии во всем мире растет. И если для России, словосочетание "солнечная станция" пока все еще кажется чем-то космическим, для большинства стран энергия солнца – уже привычный ресурс.

Так, по данным аналитиков BloombergNEF, в течение прошлого года в мире введено в эксплуатацию порядка 109 ГВт солнечных электростанций, когда как показатель в 2017 году был 99,1 ГВт. Прирост составил 9 %. Динамика европейского и китайских рынков солнечной энергетики еще внушительнее и в отдельных странах, там прирост достигает 40% и выше. Лидером по вводу в эксплуатацию солнечных электростанций в 2018 году в мире стал Китай (44,1 ГВт). Второе и третье место принадлежит США (11,4 ГВт) и Индии (8,3 ГВт).

Отличие российского рынка от международного в том, что в мире солнечные станции покупают в принципе все, а в России пока это делают только фанаты и энтузиасты, говорит Илья Лихов. При этом, на какую точку карты мира сегодня не посмотри, спрос со стороны частных потребителей из в года в год растет. В нашей стране дела пока обстоят иначе.

По сведениям Минэнерго, доля солнечной энергетики в России составляет менее 1%. По сведениям исследователей немецкой компании, Eclareon GmbH, в 2018 году суммарная установленная мощность электростанций Единой энергетической системы РФ находится на уровне 243 ГВт, из которых установленная мощность солнечных батарей составляет менее 0,4%.

В Германии, к примеру, порядка 20 тысяч частных домохозяйств принимают участие в проекте крупного европейского производителя систем хранения электроэнергии - фирмы Sonnen. Все эти независимые производители объединены виртуальным пространством компании, в котором каждый из них может покупать и продавать друг другу излишки энергии по сниженному тарифу. У наших украинских соседей, солнечными электростанциями пользуется уже около 7,5 тыс. домохозяйств (из них 4500 установлены в течение минувшего года). Их совокупная мощность достигает 160 МВт.

Поменять мировоззрение

По мнению экспертов, развитие зеленой энергии в России тормозят большие запасы природных ресурсов. Наша страна имеет крупнейшие в мире запасы природного газа, нефти и угля. К примеру, половина выработки электроэнергии сейчас приходится на газовые станции.

Помимо этого, в настоящий момент солнечные станции в России в правовом поле не урегулированы. В принципе никто не запрещает частному лицу поставить солнечную станцию и автономно обеспечивать электроэнергией свое домохозяйство. Однако, в России, в отличие от других стран, пока невозможно отдавать излишки электроэнергии обратно в сеть и таким образом использовать её как внешний аккумулятор в течение дня. В результате частник вынужден приобретать свой внутренний аккумулятор, который стоит больших денег. Это, в конечном счете, приводит к удорожанию стоимости электростанции в 2-3 раза, и как следствие влияет на ее привлекательность.

Зимой Госдума приняла законопроект, который устанавливает понятие микрогенерации и упрощающий подключение таких объектов к общим электросетям. Кроме того, если документ будет принят, частные владельцы солнечных батарей смогут добирать энергию из централизованной сети, а излишки, наоборот, продавать в сеть.

Чтобы поменять ситуацию, прежде всего, должно измениться мировоззрение технических специалистов в России в области энергетики: энергетики, монтажники, проектировщики, главные инженера, считает эксперт. Как показывает наша практика, большинство из них рассматривают возможности солнечных технологий через призму данных, которые получили в вузах 20-30 лет назад. О новых разработках и мировых достижениях они, как правило, не знают.

Безусловно, важна поддержка этого направления со стороны правительства. В европейских, западных, африканских и азиатских странах помимо принятых законов, которые регламентируют использование солнечной энергии, практикуются и различные меры поддержки. Например, в странах Европы и США тем, кто переходит на солнечную энергетику, предлагают налоговые льготы, субсидии для их строительства, есть механизмы, которые частично компенсируют расходы для покупки такого оборудования.

Весной стало известно о планах Минэнерго запустить программу "Один миллион солнечных крыш в России". Программа предусматривает установку солнечной черепицы на крышах зданий общей электрической мощностью 3,5 кВт на одну семью.

Потенциал огромный

Сам потенциал использования солнечной энергии в России стране огромен. Многие могут сказать, что у нас мало солнца, поэтому и нет солнечных станций. На самом деле это не так. В России солнца больше, чем, например, в северных странах Европы, где солнечную энергию активно преобразуют.

Согласно данным Института энергетической стратегии, потенциал энергии солнца, который получает вся Россия за три дня, выше произведенной ею электроэнергии за год. И как ни странно использовать солнечную энергию выгоднее в Сибири или на Северном Кавказе, чем в Краснодарском крае. Там больше солнечных дней и солнечной радиации, чем на юге.

Интерес к солнечным системам в России понемногу растет, отмечает Илья Лихов. До 2018 года мы имели практически нулевые продажи в РФ, и даже отгрузки в Казахстан были в разы больше. Начиная же со второй половины прошлого года ситуация резко изменилась, и наблюдаем бум интереса к солнечным электростанциям и накопителям энергии со стороны промышленных предприятий, собственников коммерческой и жилой недвижимости.

К примеру, в больнице в Ульяновской области, на крышах трех корпусов установлено порядка ста солнечных панелей и накопители энергии. Вся система помогает медучреждению экономить почти по 6 млн рублей ежегодно, а также страхует от внепланового отключения электричества.

Пользуются солнечными панелями и коммерческие структуры. Так, к примеру, 500 кВт солнечных батарей установлено на заводе Loreal в селе Ворсино (Калужская область). Еще один пример — солнечная электростанция мощностью 200 кВт для коммерческого объекта сельскохозяйственного назначения, который сейчас реализует компания Neosun Energy в Краснодарском крае.

Кроме этого, солнечные батареи можно использовать и при строительстве многоэтажек. Во всем мире строители вживляют солнечные модули в элементы здания (кровля, окна, фасады) - так называемая технология BIPV (Buildings Integrated Photovoltaics). Она не требует увеличения площади здания и кровли. В России пока такие технологии почти не используются.

Поэтому, учитывая, что отечественный рынок солнечной энергетики сегодня практически пуст – потенциал действительно огромен.