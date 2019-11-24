Экономия времени и денег: о первых днях работы МЦД

Главное событие недели - запуск Московских центральных диаметров. Линии наземного метро связали Лобню и Одинцово, Нахабино и Подольск. Маршруты проходят сквозь спальные районы и центр столицы, и все это часть единой транспортной системы Москвы.

У пассажиров появились удобные варианты пересадок, новые расписание и интервал движения поездов, а также тарифы, которые позволяют серьезно экономить на проезде.

Если бы не гудок, их и слышно бы не было: быстрые и бесшумные, с футуристичными очертаниями, у новой "Иволги" даже фонари яркие, но не слепящие. Первые пассажиры в восторге: тепло, красиво, комфортно, до работы быстрее.

Среди первых пассажиров МЦД — президент России. Владимир Путин тоже проехал на "Иволге" - по именной карте "Тройка". И даже провел в вагоне небольшое совещание. А по итогам поездки поблагодарил машинистов и руководство города: "Я вас поздравляю от имени москвичей. Очень хорошо, когда мы что-то планируем, а потом реализуем, особенно такие крупные инфраструктурные проекты. Москва сделала хороший рывок. Еще совсем недавно, еще несколько лет назад коллапсы были кругом — ни проехать, ни пройти. Такие проекты, конечно, в значительной степени делают жизнь людей более комфортной".

Но Московские центральные диаметры - это не только "Иволги". МЦД - это новые железнодорожные маршруты с новыми интервалами между поездами, новыми тарифами и новой системой оплаты. Ждать именно "Иволгу" большинству пассажиров совсем не обязательно - иначе будут ехать в переполненном поезде.

Поезда нового поколения - "Иволги" - по Московским центральным диаметрам пока будут ездить только каждые полчаса, пока не построят дополнительные пути. Но и обычные электрички также будут ходить в режиме МЦД, и их станет значительно больше.

Прежнее расписание поездов от станции "Водники" до Савеловского вокзала: цена билета — 69 рублей, за час — с 9 до 10 утра — всего четыре поезда.

Новый график: за то же время — уже десять электричек, без 20-минутных перерывов в движении, стоимость билета – 45 рублей. "Если интервалы движения меньше 10 минут, то пассажиру не нужно запоминать расписание, и он, в принципе, может прийти и ждать в среднем пять минут до отправления", - пояснила эксперт по транспортному планированию Мария Роженко.

Добираться из области в Москву стало дешевле. Из ближних пригородов — в полтора, из дальнего Подмосковья — в два раза. Для оплаты теперь можно использовать карту "Тройка", работающую в режиме "Кошелек". Перед первой поездкой на МЦД "Тройку", как и социальные карты, необходимо активировать. Бесплатно, за 10 секунд это сделают в любой кассе — железнодорожной или метро. Поездки по новым сниженным тарифам возможны только по "Тройке".

"Если вы прошли по "Тройке" МЦД и заплатили по тарифам МЦД, вы можете садиться в любой поезд, который проходит мимо", - объясняла Анна Лапушкина, руководитель комплекса информирования по запуску МЦД департамента транспорта Москвы.

Пересадка с МЦД на метро или МЦК бесплатна, и это экономит еще больше средств. При этом в кассах и электронных терминалах билеты будут продавать по старой цене — те, кто ездит на небольшие расстояния и платил за поездку по 23 рубля, смогут и впредь пользоваться этим тарифом.

Первые две очереди большого транспортного проекта: через всю Москву можно проехать без пересадок от Лобни до Одинцова и от Нахабина до Подольска. Разными участками этих маршрутов пользуются до 600 тысяч человек в день.

"Для России это уникальный проект, который воплощает мечту русских транспортных инженеров полувековой давности, и который до Москвы прошел замечательную апробацию в городах Франции и Германии. Мы здесь идем в хорошем мировом тренде", - подчеркнул Михаил Блинкин, директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики".

Первые два диаметра — это еще и 27 остановок с пересадками на линии метро, станции МЦК и платформы радиальных железных дорог. Для тысяч людей сокращается время в пути — к примеру, чтобы добраться из Лобни до "Беговой" больше не нужно пересаживаться на метро. Там теперь есть остановка МЦД.

Очень важный момент: на станциях, где нет турникетов, сейчас установлены валидаторы, и после окончания поездки карту "Тройка" нужно обязательно к ним приложить. Если этого не сделать, карта будет заблокирована, а ее разблокировка стоит 150 рублей. Если валидатор на платформе еще не подключили, поездка фактически становится бесплатной — так будет продолжаться еще несколько дней.

Парк новых поездов "Иволга" планируют увеличивать. Полным ходом идет и большая реконструкция станций. На то, чтобы москвичи и жители Московской области привыкли к новому виду транспорта, вероятно, потребуется совсем немного времени.

Источник: "Вести-Москва"