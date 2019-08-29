Экостатус: особо охраняемые природные территории займут пятую часть Подмосковья

Прямо за Химками, усыпанными новостройками, находится особо охраняемая природная территория (ООПТ) "Сходненская". Это - свыше 290 га с краснокнижными растениями и животными, болотами и лесами и долиной реки Сходня. В состав ООПТ входит олимпийский учебно-спортивный центр "Планерная", где готовят будущих чемпионов. Свой особый статус зона получила в этом году. До конца года подмосковные власти планируют создать еще девять особо охраняемых природных территории, и на этом останавливаться не собираются.

К 2025 году пятая часть Московской области будет занята особо особо охраняемыми природными территориями, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин в ходе пресс-тура на ООПТ “Сходненеская”.

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое значение (природное, научное, рекреационное). Данные участки полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. На них нельзя строить, расширять и прокладывать дороги, проводить сети, вырубать деревья, высаживать чужеродные растения, изменять русла водных объектов и добывать полезные ископаемые. На ООПТ нельзя разводить костры и мусорить (как и везде).

Сейчас 4,5% территории Подмосковья заняты ООПТ. К 2025 году этот показатель должен составить 17%. На сегодняшний день в Московской области существует 248 ООПТ регионального значения общей площадью свыше 200 тыс га – это 163 природных заказника, 81 памятник природы, 3 прибрежные рекреационные зоны и 1 особо охраняемый водный объект.

"Наша позиция - кратно увеличить особо охраняемые территории, довести их даже до 20% от площади региона", - говорит Дмитрий Куракин.

Такие параметры предусмотрены международной конвенцией - не менее 20% территории должны приходиться на ООПТ. Это является индикатором надлежащего качества жизни и отношения к природе. Наша задача - выявлять территории, которые подверглись меньшему воздействию со стороны человека, и сохранять их.

Поставить на учет и узаконить

Паралелльно с созданием новых заповедных зон ведется работа по постановке этих территорий на кадастровый учет. Подмосковные власти планируют завершить ее полностью в 2019-2020 годах.

Юридическое оформление – это важная часть работы. Мало практического смысла, если особо охраняемая территория должным образом не узаконена. Только после внесения сведений в ЕГРН, режим становится реально действующим. Уже технически нельзя передать эту территорию, строить на ней, отмечает Дмитрий Куракин.

Так, из-за отстутсвия оформления на ООПТ Кратово возник конфликт интересов. Сейчас там расположены 180 жилых домов, санаторий Федерального медико-биологического агентства, детский центр "Ковчег" и другие объекты. До конца года власти намерены узаконить границы этой территории.

Кроме того, в следующем году на территории Московской области планируется создать дирекцию особо охраняемых природных территорий, рассказывает замминистра экологии региона Владислав Холодков. Она будет заниматься развитием инфраструктуры, организацией экскурсий, поддержанием популяции краснокнижных растений и животных и охраной от пожаров. Дирекция может быть организована на базе подмосковного комитета по лесному хозяйству.

"Сейчас мы занимаемся обоснованием создания юрлица для ООПТ. Я рассчитываю, что наша аргументация будет услышана, и такая служба будет создана до конца 2020 года. Хотя есть вопросы с финансированием", - говорит Владислав Холодков.

Острый вопрос финансирования

Важный вопрос особых природных зон - в их использовании. Власти считают, что ООПТ должны стать опорой развития экологического туризма и предпринимательства (экогостиницы, пункты проката спортинвентаря, кафе, сувениры). Но пока неясно, как этот вопрос будет финансироваться.

"Устанавливая особые природные режимы, мы не хотим закрыть эти территории от людей. Задача – создать инфраструктуру, которая позволяет посещать такие места без ущерба природе", - продолжает Дмитрий Куракин.

Заниматься созданием инфрастуктуры должно либо государство, либо бизнес. Бюджетные средства в этом вопросе ограничены. Есть экологические приоритеты, в которых экотуризм занимает последние позиции. Сначала решаются вопросы рекультивации мусорных полигонов, очистки водных объектов, а когда дело доходит до экотуризма – ресурсов уже не остается.

Бизнес пока не проявляет особого интереса: они не могут понять, как компенсировать расходы на создание инфраструктуры и ее поддержание. Должен быть поток туристов, а его пока нет. Кроме того, на особо охраняемых территориях нельзя возводить капитальные сооружения, прокладывать дороги и инженерные сети. Это делает непривлекательным экотуризм для бизнеса.

Мы попробовали для начала сделать программу по созданию рекреационных зон в лесах, рассказывает министр. Сейчас есть места, куда приезжают москвичи и жители Подмосковья. Но эти территории не обустроены – люди разводят костры, где хотят, образуют стихийные парковки, оставляют мусор. Мы предложили бизнесу предоставить бесплатно территорию, чтобы они создали инфраструктуру и открыли свой бизнес – например, точки общепита, проката инветаря. Но с условием, что они будут следить за надлежащим состоянием этих территорий. Однако, интереса мы не увидели. В прошлом году было создано девять подобных зон, из них пять дожили до лета. Бизнес не идет, он не видит стабильного потока людей, чтобы оправдать вложенные средства.

"Когда бизнесу предлагаешь что-то бесплатно, он говорит: "спасибо, не надо". Это показатель, что они для себя не видят здесь доходной базы. В этом случае единственный вариант решения проблемы - субсидировать этот бизнес", - говорит он.

Как только власти будут готовы к этому, найдутся несколько проектов, которые могут быть реализованы. Один из вариантов развития природных зон – некий симбиоз. Когда инфраструктура (гостиницы, кафе, пункты проката) будут расположены на прилегающих территориях. Так, например, рядом с ООПТ "Сходненская" и сущестует олимпийский учебно-спортивный центр "Планерная", рассказывает гендиректор центра Элеонора Панова.

Сегодня территория центра - 97 га. Здесь расположена спортивная база подготовки сборных страны по конному спорту, соврменному пятиборью, лыжным гонки, бейсболу и другим видам спорта. На территории спортцентра находится пять конюшен, гостиничный комплекс, бассейн, лыжная база, спортивные залы и т д. Центр является площадкой для проведения Чемпионатов мира и Европы. Здесь занимаются 2,5 тыс детей, в том числе особенные ребята.

"В следующем году нашему центру исполняется 85 лет. За это все время нам удалось сохранить это уникальное место, которое я называю подмосковной швейцарией", -отмечает Элеонора Панова. Думаю, мы найдем точки соприкосновения с министерством экологии и релизуем все планы, которые задуманы, заключает она.