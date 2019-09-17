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Эксперт рассказал, что в будущем будет считаться деловым центром Москвы

17 сентября 2019 г. 195
фото: shutterstock.com

Вместо задуманной децентрализации деловой центр продолжает активно разрастаться. 

Если сегодня деловым центром считаются районы в пределах третьего кольца, то в будущем он разрастется до новых границ – новых пересадочных контуров метро и МЦК, считает руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов.

Аналитики компании готовят большое исследование, в котором оценят, как меняется профиль центральных деловых районов европейских городов. Работа была инициирована московским офисом на фоне происходящих в городе преобразований. Подобные тенденции наблюдаются и в остальных европейских столицах, например, в Лондоне.

Долгое время речь шла о децентрализации – офисы и рабочие места должны создаваться на окраине. Однако, по словам эксперта, этого не происходит. 

"Мы имеем обратную историю – центр увеличивается, разрастается вместе с офисами. Если в 90-е бизнесмены говорили, что работать надо только в пределах Садового кольца, то сегодня центр – это третье кольцо и третье кольцо плюс. Я думаю, следующий пункт назначения – новый пересадочный контур метро, МЦК. Это будет новый деловой центр", - считает Денис Соколов в ходе пресс-конференции.

Кроме того, если раньше мы говорили – Центральный деловой район, то сейчас у нас уже появляются коридоры, например Ленинградский деловой коридор – вытянутый в пространстве. На окраинах будут появляться отдельные бизнес-парки, которые будут интересны определенной аудитории. Сама Москва сегодня активно расшияет свои границы за счет бурного развития новых территорий, инфраструктуры и прихода туда метро. Сегодня Москва - там, где есть метро, де метро нет - Подмосковье, отметил он. 

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