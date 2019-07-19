Эксперт рассказал, к чему приведет уплотнение застройки в Москве

Уплотнение застройки в столице и активная урбанизация в целом не приведут к увеличению количества жителей в Москве, напротив, жить в столице станет свободнее, считает партнер, руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов.

По его словам, несмотря на активное строительство в столице в последние годы, медианный рост населения в Москве составил 3%. Рост населения в основном происходит в Новой Москве и на востоке. Если убрать эти районы, то рост будет практически нулевым. Более того, в старых границах Москвы миграционный прирост оказался отрицательным, отметил эксперт.

"Часто критики говорят – застройка, как дальше жить в городе. Однако, застройка и уплотнение далеко не всегда приводят к увеличению количества людей. Я полагаю, что в Москве с уплотнением и урбанизацией, наоборот, станет жить свободнее", - сказал Денис Соколов на презентации рынка коммерческой недвижимости #MARKETBEAT Summer Insights 2019.

Нам кажется, что с опережающей урбанизацией в Москву опять поедут яппи, и девелоперы по инерции строят маленькие студии. Однако, недвижимость - это не ботинки, которые сносил и выбросил, это актив. Соответственно, тем, кто купил студии три-пять лет назад, понадобятся квартиры большей площади.

По данным столичных властей, за первое полугодие в Москве ввели 5,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 2,2 миллиона квадратов приходятся на жилье. Это в три раза прошлогодних показателей.

Объем ввода жилой недвижимости в столице в 2019 году может составить более 4 миллиона квадратных метров, превысив тем самым показатель прошлого года на миллион квадратных метров. Всего в Москве по итогам года планируется ввести в эксплуатацию около 9 миллионов квадратных метров недвижимости.