Эксперт рассказал, как распознать опасный аттракцион

Понять, опасен ли для жизни и здоровья аттракцион или нет, невооруженным глазом, как правило, невозможно, но есть детали, на которые стоит обратить внимание.

Не стоит отпускать детей и идти самым на карусель, у которой торчат болты. Если она сильно скрипит, это тоже должно насторожить, рассказал в интервью "Вечерней Москве" первый вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов. Не стоит также пользоваться плохо закрепленными батутами, отметил специалист.

Если посетитель обнаружил неисправность аттракциона, он имеет полное право попросить администратора парка предоставить документы на аттракцион.

На все карусели выдаются талоны-допуски сроком на год. Документация, как правило, висит на ограждении перед аттракционом или в окне кассы, но администрация не обязана размещать ее на видном месте, пояснил Родионов.

Он добавил, что аттракционы – надежная техника, разрабатывается при помощи специалистов авиакосмической промышленности. Происшествия на каруселях случаются редко, поэтому и имеют большой резонанс, считает Родионов.

При этом посетителям аттракционов все же следует читать информацию о правилах пользования и ограничениях. "Некоторые устройства не предназначены для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата либо с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Операторы не всегда могут по внешнему виду определить, разрешено ли тому или иному человеку кататься на аттракционе. Об этом должны думать сами посетители", - подчеркнул специалист.

22 июня в результате сбоя в работе аттракциона в столичном парке "Сокольники" пострадали трое детей.