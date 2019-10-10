Эксперты нашли способ, как повысить профессионализм кадастровых инженеров

Федеральная кадастровая палата совместно с крупнейшим отраслевым центром – Московским институтом геодезии и картографии (МИИГАиК) запускает работу Корпоративного университета в области землеустройства для повышения квалификации кадастровых инженеров, рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты.

Главная причина появления подобного курса для кадастровых инженеров – отсутствие обучающих услуг, которые в полной мере решали бы задачи повышения квалификации.

"Мы получили уникальный образовательный курс, который позволит существенно повысить качество работы профильных специалистов, и, как следствие, снизить количество отказов при постановке недвижимости на учет", – отметил глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Кадастровых инженеров будут обучать корректному межеванию и правильному оформлению итоговой документации. Особое внимание будет уделено вопросу ответственности кадастровых инженеров. Онлайн-обучение на специальной платформе будет доступно для 20 тысяч специалистов.