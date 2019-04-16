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Эксперты: Нотр-Дам могут восстановить по чертежам, но у государства не хватит денег

16 апреля 2019 г. 10751
Фото: © Global Look Press

Собор Парижской Богоматери могут восстановить по сохраненным чертежам – объект постоянно исследовали специалисты. Однако предстоит много работы.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля, потушить собор смогли лишь утром 16 апреля.

Председатель центрального совета "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" Артем Демидов заявил РИА Новости, что восстановление собора станет национальной задачей номер один для Франции.  

Французы трепетно относятся к теме культурного наследия, и пожар в соборе – "большое потрясение для них", считает специалист. Он добавил, что случившееся лишний раз демонстрирует, как хрупко то наследие, которое мы имеем, в том числе и такие монументальные памятники.

Восстановление собора может занять несколько десятилетий, отметила руководитель Отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Института наследия имени Д. С. Лихачева Надежда Филатова. Спешка в таких делах может нанести вред, пояснила она. В любом случае, сначала следует оценить ущерб, а потом уже принимать решение, что и в какой срок будут восстанавливать.

В свою очередь реставратор Рафаэль Даянов сообщил агентству, что государственных денег на восстановление Нотр-Дам вряд ли хватит. Скорее всего, будут задействованы и частные средства.

На сайте Госфонда сохранения культурного наследия Франции уже появился раздел по сбору средств на сохранение собора. О желании пожертвовать 200 миллионов евро уже объявила группа компаний LVMN, а семья французских миллиардеров Пино готова выделить 100 миллионов евро.

Российские архитекторы, опрошенные РИА Недвижимость, уверены, что собор можно восстановить – главная конструкция сохранена, выгорел в основном интерьер.

В результате крупнейшего пожара в соборе Парижской Богоматери обрушился шпиль, пострадали несущие конструкции. ЧП, по данным французских СМИ, может быть связано с реставрационными работами – часть здания была закрыта строительными лесами.

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