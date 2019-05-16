Эксперты определили самый дешевый и самый дорогой курорты в России

Эксперты составили рейтинг российских направлений для летнего курортного отдыха у самостоятельных туристов.

В десятку лучших морских курортов в России вошли Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка, Севастополь, Сочи, Анапа и Геленджик, говорится в исследовании Tvil.ru.

В среднем россияне бронируют жилье на курортах на 10-11 дней, на аренду жилья тратят от 2,3 до 3,4 тысячи рублей в сутки.

Самым дешевым курортом стала Анапа – 2,3 тысячи рублей в день. Самым дорогим – Ялта: 3,4 тысячи. Отдых в Сочи обойдется примерно в 2,4 тысячи рублей в сутки.