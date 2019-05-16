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Эксперты определили самый дешевый и самый дорогой курорты в России

16 мая 2019 г. 677
Фото: © shutterstock.com

Эксперты составили рейтинг российских направлений для летнего курортного отдыха у самостоятельных туристов.

В десятку лучших морских курортов в России вошли Ялта, Евпатория,  Феодосия, Алушта, Судак, Алупка, Севастополь, Сочи, Анапа и Геленджик, говорится в исследовании Tvil.ru.

В среднем россияне бронируют жилье на курортах на 10-11 дней, на аренду жилья тратят от 2,3 до 3,4 тысячи рублей в сутки.

Самым дешевым курортом стала Анапа – 2,3 тысячи рублей в день. Самым дорогим – Ялта: 3,4 тысячи. Отдых в Сочи обойдется примерно в 2,4 тысячи рублей в сутки.

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