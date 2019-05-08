Эксперты выяснили, куда и почему москвичи едут на такси

Поехать на такси на вокзал или в аэропорт оказывается удобнее и, часто, дешевле.

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выяснил, куда и откуда жители Москвы едут на такси. Оказалось, что чаще всего такси заказывают в аэропорт Внуково. «Много поездок начинается и заканчивается на Комсомольской площади, на Тверской и “Сити”», - цитирует агентство РИАМО данные, предоставленные ЦОДД.

Поездка в аэропорт на такси для семьи или компании нередко оказывается дешевле, чем путешествие туда на Аэроэкспрессе. Впрочем, в последнее время появились удобные тарифы для семей и групп, которыми можно пользоваться. Добираться на вокзалы люди тоже часто решают на такси, а не на метро или личном транспорте. Не самая удобная транспортная развязка вынуждает людей, работающих в районе Москва-Сити тоже выбирать такси, а не, например, собственное авто.