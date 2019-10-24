Эмин Агаларов и питерские предприниматели открыли в Москве кафе с бесплатными обедами

Кафе "Добродомик" с бесплатными обедами для пенсионеров открылось на Тушинской улице в Москве. Аналогичное доброе кафе уже есть в Санкт-Петербурге. О запуске проекта сообщил певец, бизнесмен Эмин Агаларов, который является соучредителем московского проекта.

В столичном "Добродомике" пенсионеры могут бесплатно поесть 12:00 до 16:00. Обед состоит из салата, супа, горячего блюда и напитка. По данным организаторов, в первые дни кафе посетили около 80 пенсионеров.

Идея добрых кафе для пожилых людей родилась в Петербурге. В прошлом году редакция "Вести.Недвижимость" рассказывала историю питерской пары - Александры Синяк и Евгения Гершевича, которые открыли кафе с бесплатными обедами для пожилых петербуржцев. Оно стало пользоваться невероятной популярностью.

Позднее стало известно, что "Добродомик" расширяет свою географию – кафе с бесплатными обедами для пожилых людей осенью появится и в Москве, а соучредителем - вместе с инициаторами петербургского "Добродомика" - выступит первый вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов.

Помимо Москвы также планируется запуск добрых кафе с бесплатными обедами для пожилых в Новосибирске и подмосковной Балашихе. Все "Добродомики" будут выполнены в одном стиле, сейчас прорабатывается концепция. В Петербурге "Добродомик" продолжает пользоваться популярностью.