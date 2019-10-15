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Эрмитаж начал раздельный сбор пластика

15 октября 2019 г. 120
Фото: © shutterstock.com

В Эрмитаже организовали раздельный сбор пластика – на территории музея установлены контейнеры со специальной маркировкой.

Также на территории установили контейнеры большего размера, предназначенные для хранения собранного пластика перед его сортировкой, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу музея.

Отходы гидравлическим прессом утрамбовывают в кипы и отгружают их в организацию, с которой заключен договор, согласно которому музей продает пластик для его дальнейшей переработки.

В настоящее время на территории Эрмитажа собирается три вида пластика: ПЭТ (полиэтилентерефталат), ПНД (полиэтилен низкого давления) и полипропилен. В ближайшем будущем планируется также сдавать все накопленные при сортировке крышки от пластиковых бутылок на переработку благотворительным организациям, участвующим в акции помощи детям.

Нововведение вызвало у сотрудников и посетителей понимание, а музею позволило сэкономить на расходах за вывоз ТБО. На данный момент собрано и рассортировано 500 кг пластика, 400 кг уже передали на переработку.

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