Фермер построил жилой комплекс для воробьев

В Ставропольском крае появился жилой комплекс для воробьев – необычное сооружение построил владелец бахчи.

Видео с разноцветными скворечниками опубликовали в Instagram. В деревянных домиках, набитых соломой, птицам не страшны ни ветер, ни снегопад.

Воробьиный ЖК рассчитан на 174 квартиры. Правда, постояльцам придется отработать проживание – летом охотиться на бабочек, уничтожающих дыни и арбузы.

Фермер же не собирается останавливаться на достигнутом и планирует построить еще и ферму для божьих коровок.