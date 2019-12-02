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Фермер построил жилой комплекс для воробьев

2 декабря 2019 г. 408
Фото: © shutterstock.com

В Ставропольском крае появился жилой комплекс для воробьев – необычное сооружение построил владелец бахчи.

Видео с разноцветными скворечниками опубликовали в Instagram.  В деревянных домиках, набитых соломой, птицам не страшны ни ветер, ни снегопад.

Воробьиный ЖК рассчитан на 174 квартиры. Правда, постояльцам придется отработать проживание – летом охотиться на бабочек, уничтожающих дыни и арбузы.

Фермер же не собирается останавливаться на достигнутом и планирует построить еще и ферму для божьих коровок.

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