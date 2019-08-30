Футурологи предсказали людям жизнь в подземных городах

Летающие автобусы и небоскребы, растущие вниз, а не вверх – такой может стать наша жизнь уже через 50 лет.

В Лондоне при поддержке южнокорейского гиганта Samsung был представлен доклад, посвященный тенденциям технологического развития человечества на ближайшие полвека.

Согласно докладу, через 50 лет мегаполисы начнут расти не только вширь и вверх, но и вниз – небоскребы уйдут под землю. Проекты уже разрабатываются. В подземных зданиях разместят жилье и офисы, спортивные площадки и сады, разбитые в пустотах, пишет The Daily Mail.

Электромобилям обеспечат подводные маршруты – они будут передвигаться в прозрачных туннелях из сверхпрочного стекла. Автобусы будут летать по воздуху, а прежние дороги засадят растениями.

Футурологи считают, что к 2069 году получит мощное развитие космический туризм – на орбите создадут гостиницы, откуда можно будет любоваться Землей.