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Гиды назвали любимые места у иностранных туристов в Москве

30 октября 2019 г. 403
фото: shutterstock.com

В первом полугодии в Москве побывали 11,5 миллиона зарубежных гостей. Это на треть больше, чем в прошлом году. 

Исторический центр с Кремлем, станции метро и ВДНХ являются самыми популярными местами в Москве среди иностранных туристов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"Чаще всего зарубежные гости хотят увидеть Кремль и исторический центр города, станции метрополитена, главное здание МГУ, комплекс Москва-Сити, Останкинскую телебашню, парк Горького, ВДНХ, Пушкинский музей, Третьяковскую галерею, Музей Победы на Поклонной горе, Музей космонавтики", - говорится в сообщении.

Спросом у гостей столицы также пользуются стадионы, которые принимали матчи Чемпионата мира по футболу: "Лужники" и "Спартак". Туристы из США, Великобритании и Австралии любят посещать Большой театр, а бельгийцы и французы - традиционные музеи. Старшее поколение франкоговорящих туристов активно интересуется темой Второй мировой войны.

По данным столичных властей, в первом полугодии в Москве побывали 11,5 миллиона зарубежных гостей. Это почти на треть больше, чем в первой половине прошлого года. Больше всего путешественников приезжает в столицу из Китая, Германии, Франции, Италии и Израиля

 

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