Гил Пеньялоса, World Urban Parks: парки настолько же важны, как дороги и больницы  

Амбассадор World Urban Parks Гил Пеньялоса в интервью Вести. Недвижимость рассказал о том, почему парки должны быть приоритетом, и как создать их в условиях дефицита средств.

Гил Пеньялоса является учредителем и председателем совета директоров некоммерческой канадской организации 8 80 Cities, а также специальный представитель ассоциации World Urban Parks. Также он возглавляет международную консалтинговую компанию Gil Penalosa & Associates, которая выступает в качестве организатора и главного докладчика на стратегических семинарах, консультирует муниципальные власти и группы общественных активистов. Главная цель – создание привлекательных общественных пространств и продвижение принципа "экологически чистой мобильности" (ходьба пешком, велосипед, приоритет общественного транспорта над автомобилями). В его портфолио – более десятки парков в Колумбии и Канаде.

- На парковом конгрессе было много дискуссий о том, какими должны быть парки, как выстраивать диалог с горожанами в этом процессе. При этом одним из важных вопросов является финансирование - на какие средства должны строить парки. Господин Гил, есть ли здесь какая-то универсальная экономическая модель? Особенно, как быть в условиях дефицита средств?

Стоит отметить, что по большому счету создание парков не требует огромных бюджетов. Кроме того, если мы будем взвешивать все плюсы и выгоды, которые мы получим после строительства парка, то они перевесят затраты. И конечная цена окажется не такой большой.

Многие города говорят, что у них нет много денег, чтобы создавать парки и общественные пространства. Но я вижу, как они строят мосты, широкополосные дороги и другие объекты. Получается, что само создание парков не является для них приоритетом. А должно быть, наоборот.

Потому что парки – это про здоровье людей и их физическую активность. Парки помогают бороться с климатическими изменениями, которые сейчас активно происходят в мире. Они выгодны и для экономического развития города в целом, хотя бы потому что инвестиционная привлекательность близлежащих территории и стоимость недвижимости повышается.

- Как сделать так, чтобы парки стали этим приоритетом? Здесь же большую роль играет и политическая воля, людей, которые решают создавать парки или нет.

Чтобы парки стали приоритетом, нужно как раз сфокусироваться на их плюсах. Это даже не про парки, а про пользу, которую они приносят. Если те, кто принимает решения в районе или городе, будут заботиться о здоровье жителей, экономическом развитии, окружающей среде, счастье людей в конце концов, они просто обязаны думать о парках. Это не потому что парки играют декоративную роль, а потому что это выгодно для всех, в том числе тех, кто принимает решения. Мы должны повысить значимость и парковую составляющую в наших городах. Поэтому необходимо объяснить тем, кто принимает решения о строительстве, почему создание парков нужно и важно. Необходимо убедить их.

- Но нередко мы можем услышать, что у нас старая школа, нам нужно ремонтировать больницу, строить новую дорогу, нам не до парков сейчас …

Здесь прежде всего необходимо понять, что парки – также важны, как больницы и школы. Ни одна система здравоохранения не будет эффективно работать, если экология будет плохая. Кроме того, сами парки являются рекламой здоровья.

Безусловно, важно не просто создать парк, но и развить инфраструктуру. Это вопрос о том, как парковое пространство будет дальше использовано. Если в маленьком городе, где ограничен бюджет, нет отдельного парка, то жители могут использовать ту же самую школу. Создать там небольшую парковую зону, разбить сад. Или можно уменьшить широкую дорогу, а часть отдать под общественное пространство, высадить деревья, чтобы люди могли свободно перемещаться по такой зеленой зоне.

- Могут ли парки быть инвестициями для частного бизнеса? Должны ли они участвовать в этом процессе?

Как правило, бизнесмены не строят дороги или больницы. Почему вы думаете, что, если они не делают этого, они будут строить парки. В первую очередь этим должно заниматься государство. Случается так, что какой парк заброшен или сломалась какая-то детская площадка. Людям предлагают пойти к частным инвесторам или организовать коллективный сбор средств, чтобы восстановить этот парк. Однако когда на дороге образуется яма, и я говорю об этом представителям власти, то они не предлагают мне организовать сбор средств. Они просто приходят и делают эту яму. Но почему-то получается, что починка дороги приоритетнее, чем ремонт парка для детей. Это опять о приоритетах. Парки должны быть такими же важными, как все остальное в городе.

- Какую роль тогда в создании парков играют сами граждане?

Безусловно, в этом процессе должны участвовать все – и горожане, и государство. В каких-то случаях инициатива будет исходить от государства, в каких-то - от жителей. Главное, чтобы участники этого процесса шли навстречу друг другу.

- Россия – многонациональная страна, здесь проживает огромное количество народов, представителей разных конфессий. Каким образом парковые и общественные пространства должны учитывать это?

При создании парков в первую очередь необходимо прислушиваться к людям, которые живут в этом городе, к комьюнити, которая существует в этом месте. Мы должны в первую очередь учитывать их предпочтения. На компьютере мы просто копируем и вставляем. Но это не работает в парках и городах, потому что ни одни город не похож на другой. Именно поэтому важно, чтобы жители участвовали в строительстве парков. Если мы будем вовлекать местных жителей, мы узнаем, какие составляющие нам стоит включить в парк.

Мы занимаемся развитием парковых пространств в Канаде. Это достаточно холодная страна, поэтому мы стараемся фокусировать свое внимание на зимних видах спорта, сделать так, чтобы парки использовались зимой. В Канаде также проживает большое количество мигрантов. К примеру, люди из Индии говорят нам, что хотят иметь площадки для крикета, а канадцы просят сделать больше хоккейных площадок. Нам приходится учитывать мнение и тех, и других и правильно скомбинировать это в одном парке.

Но при этом мы не можем брать за основу опыт только одной определенной точки – будь то Россия или Канада, которые похожи и с точки зрения климата и площади. Даже то, что работает в Москве, не факт, что будет востребовано в Сибири или на Дальнем Востоке. Именно поэтому важно включать мнение жителей в каждом конкретном проекте.

- Должен ли парк иметь концепцию? В России в советское время парки были местом воспитания советского человека. У вас, например, есть концепция 8.80, когда парки должны учитывать потребности всех жителей: и молодежи, и детей, и пенсионеров.

На мой взгляд, эта концепция должна соблюдаться не только в парках, а вообще везде – общественные пространства, библиотеки, музеи, пешеходные зоны, кафе и рестораны. Но это не значит, что какие-то парки должны больше иметь больше активностей для детей или пожилых. Просто парки могут отличаться друг от друга направленностью.

Не всегда парки должны иметь сложную составляющую, иногда парки могут быть просто для пассивного отдыха, и иногда скамеек вполне достаточно. В то же время мы можем добавить спортивные активности – это может быть футбольная площадка или зона для воркаута. Это всегда комбинация, создание в городе широкой парковой системы, где есть маленькие, средние и большие парки. В первую очередь парки – это про здоровье,

Как правило, люди, которые приходят в конкретный парк, живут рядом. В каждом городе, где бы он находился в Европе, Америке или России, должен быть парк в 10 минутах ходьбы от каждого дома. Это могут небольшие парки или скверы. Если говорит ьпро огромные парки, то они объединяют людей со всего города, поэтому их стоит наполнять большими активностями.