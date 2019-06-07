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Глава Минэкономики считает, что в Москва-Сити переедут все министерства

7 июня 2019 г. 343
Фото: © shutterstock.com

Рано или поздно в ММДЦ "Москва-Сити" могут перебраться все министерства, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Переездом своего ведомства он доволен.

В марте премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить программу переезда министерств в Москва-сити. Предполагается, что в деловом центре будет создан кластер для размещения федеральных органов исполнительной власти.

Отвечая РИА Новости на вопрос, о каких именно министерствах идет речь, Орешкин сказал: "Практически всех остальных министерств. Мы работаем над этим, еще рано говорить".

Весной в Москва-Сити переехали Министерство экономического развития, Министерство промышленности и торговли, Минсвязи, Росстандар, Росимущество и Ростуризм.

Орешкин сообщил, что переезд позволил улучшить коммуникация в ведомстве, повысить эффективность. "Сотрудники стали терять меньше времени", - отметил он.

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