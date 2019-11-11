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Гости подрались на свадьбе и потом обвинили отель

11 ноября 2019 г. 351
Фото: © shutterstock.com

Свадьба в британском городе Вулверхэмптон закончилась дракой. Молодожены считают, что во всем виноват отель.

В результате драки три человека попали в больницу, еще несколько гостей получили легкие травмы. Сотрудники отеля, в котором проходило торжество, решили не разнимать драку, а снимать ее на смартфоны.

Теперь семьи молодоженов намерены судить с отелем – они считают, что если бы сотрудники выполняли свои прямые обязанности вместо съемок, они смогли бы разнять дерущихся и оказать пострадавшим первую помощь.

Кроме того, молодожены считают несанкционированную съемку вторжением в частную жизнь и требуют публичных извинений, сообщает Metro.co.uk.

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