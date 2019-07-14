Греческий остров готов платить деньги своим будущим жильцам

Еще будущий житель острова получит в собственность дом и земельный участок. Но нужно пройти небольшой кастинг.

Власти греческого острова Андикитира, расположенного между Критом и материковой Грецией, приглашают семьи переехать туда на постоянное место жительство. За это будущим жителям готовы платить по 500 евро ежемесячно.

Сейчас Андикитира остро нуждается в жителях – на острове постоянно проживает всего 24 человека, летом это число увеличивается до 40. С помощью денежных выплат местные власти хотят решить эту проблему. Еще они готовы предоставить будущим островитянам в собственность дом и земельный участок.

Правда, платить по 500 евро будут только три месяца. Кроме того, необходимо пройти предварительный отбор, получив одобрение местных жителей. Предпочтение будет отдаваться гражданам Греции, но и против иностранцев никто не возражает, передает газета Daily Mail.

Подобные случаи не первые. Так, например, на Сицилии местные власти, чтобы привлечь новых жителей в маленькие города, которые пустеют в последние годы, предлагают дома всего за один евро.