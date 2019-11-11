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Greenpeace хочет установить в российских городах посты проверки качества воздуха

11 ноября 2019 г. 236
Фото: © shutterstock.com

В российских городах с населением более 100 тысяч человек могут появиться посты мониторинга качества воздуха.

С соответствующей просьбой к премьер-министру РФ обратилась международная организация Greenpeace, пишет РБК.  Предполагается, что информация с постов будет направляться на электронный ресурс и публиковаться в режиме, близком к реальному времени. Посетители ресурса смогут узнать о степени загрязнения воздуха и уровне риска для здоровья.

Обращение составлено после опроса, согласно которому 93% россиян не удовлетворены уровнем информированности о качестве воздуха.

87% россиян хотят знать, насколько уровень загрязнения опасен для здоровья, 41% интересуются концентрацией конкретных загрязнителей и общим уровнем загрязнения. 66% опрошенных считают, что информация должна обновляться в реальном времени, 67% хотели бы получать информацию посредством интерактивного сервиса с открытыми данными – в виде карты или мобильного приложения.

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