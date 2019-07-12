"Гринпис" нашел следы радиации рядом со строительством хорды в Москве

Сотрудники российского отделения экологической организации "Гринпис" выявили рядом с Московским заводом полиметаллов почти двенадцатикратное превышение радиоактивных веществ, которые могут попасть в окружающую среду при строительстве Юго-Восточной хорды (ЮВХ), сообщается на сайте организации.

Пробы почвы были взяты у Московского завода полиметаллов близ железнодорожной платформы Москворечье, где планируется строительство участка Юго-Восточной хорды. Анализ проб провели специалисты кафедры радиохимии химического факультета МГУ. Всего было отобрано четыре пробы, которые могут быть переданы в другие лаборатории.

"Гамма-спектрометрия и жидкостная экстракция выявили значительную удельную активность альфа-активных радионуклидов радия-226 (до 8,2 кБк/кг) и тория-232 (2,7 кБк/кг), а также урана-238 (1 кБк/кг). Это в 11,9 раз больше, чем необходимо, чтобы согласно российскому законодательству отнести грунт к радиоактивным отходам по сумме альфа-радионуклидов (1 кБк/кг)", - говорится в сообщении.

Экологи призывают власти провести повторное обследование территории и говорят о недопустимости строительства магистрали на этом месте, так как это может привести к выбросу радионуклидов в атмосферу. Также "Гринпис" требует ограничить доступ на опасную территорию.

В Москомархитектуре заверили, что строительство Юго-Восточной хорды, часть которой пройдет в столичном районе Москворечье-Сабурово рядом с могильником завода полиметаллов, не затрагивает участки со старыми радиоактивными отходами.

Ранее в СМИ появилась информация, что в зоне строительства Юго-Восточной хорды окажется могильник радиоактивных веществ - урана и тория. Это вызвало общественный резонанс. Сообщалось, что радиоактивные отходы могут подняться при строительстве хорды, зараженная пыль попадет в воздух и воду, а радиация разнесется по городу, что приведет к экологической катастрофе городского масштаба.

Строительство Юго-восточной хорды планировали начать в этом году. Саму хорду собираются возводить в три этапа. Завершить проект предполагается до конца 2025 года. Протяженность магистрали на участке от шоссе Энтузиастов до 35 км МКАД составит 36 км, из которых 11 км приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. Новая хорда пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять существующих магистралей.