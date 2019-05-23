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Громадный треугольник: в Париже построят первый за 50 лет небоскреб

23 мая 2019 г. 445
Фото: © dezeen.com

В Париже впервые с 1973 года построят небоскреб. Здание высотой 180 метров будет иметь треугольную форму.

Небоскреб расположится на площади Порт-де-Версаль. Если смотреть на здание, находясь в центре города, оно будет похоже на тонкую башню, а с востока и запада будет выглядеть, как треугольник, пишет Dezeen.

Здание станет третьим по высоте во французской столице – после Эйфелевой башни и высотки Монпарнас.

Разрешение на строительство здания было получено еще в 2015 году, но суд был вынужден разбирать две апелляции, поданные против, и в итоге их отклонил.

В небоскребе разместятся отель, медицинский центр и детский сад. Строительство планируют начать к 2020 году, а завершить в 2024 году.

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