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Гуляющие по крышам туристы стали проблемой для Петербурга

19 июля 2019 г. 260
Фото: © shutterstock.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что "тризм по крышам" стал большой проблемой для города.

Такие прогулки опасны, в первую очередь, для туристов, а также для жильцов. "Крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки", - сказал Беглов на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полномочным представителем президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александром Гуцаном.

Экскурсии по крышам, по его словам, организовывают частники – как организации, так и отдельные физлица.

Беглов также сообщил, что замки, которые власти вешают на двери, ведущие на крышу, спиливают болгаркой. В подъездах сейчас устанавливают системы видеонаблюдения, а чердачные перекрытия ставят под охрану, что значительно усложнит несанкционированный взлом.

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