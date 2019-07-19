Гуляющие по крышам туристы стали проблемой для Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что "тризм по крышам" стал большой проблемой для города.

Такие прогулки опасны, в первую очередь, для туристов, а также для жильцов. "Крыши у нас металлические в центре города, потом возникают большие протечки", - сказал Беглов на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и полномочным представителем президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александром Гуцаном.

Экскурсии по крышам, по его словам, организовывают частники – как организации, так и отдельные физлица.

Беглов также сообщил, что замки, которые власти вешают на двери, ведущие на крышу, спиливают болгаркой. В подъездах сейчас устанавливают системы видеонаблюдения, а чердачные перекрытия ставят под охрану, что значительно усложнит несанкционированный взлом.