IKEA 1 ноября запускает в Петербурге свой первый проект по переработке деревянной мебели

Часть мебели пойдет на переработку, часть отдана под благотворительность. Это первый подобный проект компании в мире.

Пилотный проект по приему деревянной мебели для переработки и повторного использования компания IKEA запускает 1 ноября в Санкт-Петербург, сообщила руководитель отдела устойчивого развития компании IKEA в России Наталья Бенеславская на презентации проекта в Новгороде.

"Первого ноября сервис по приему старой мебели стартует в Санкт-Петербурге. Это первый подобный проект в мире", - сказала Наталья Бенеславская.

Покупатель сможет сдать эту мебель в специальных пунктах приема: IKEA Дыбенко и IKEA Парнас, рядом с правилами деления. Сдать мебель можно будет два раза в месяц – 1 и 15 числа. Также будет работать служба доставка по единому тарифу – 999 рублей. Взамен старой деревянной мебели человек получить скидку 5% на покупку мебели IKEA.

Пока компания будет принимать только деревянную корпусную мебель, без мягкого наполнителя. При этом сдать можно мебель в любом состоянии и любого возраста. Компания обещает найти ей применение.

"Мебель, которая находится в хорошем состоянии, будет передана благотворительную фонду "Перспективы". Они уже распределят ее среди нуждающихся семей", - добавляет представитель компании.

Часть полученной мебели отсортируют, измельчат и увезут на завод ИКЕА Индастри Новгород, где из нее сделают деревянные плиты. Если мебель совсем нельзя переработать, то она будет использоваться в качестве биотоплива. В будущем IKEA планирует тиражировать проект. Сейчас основные усилия компании направлены на успешную реализацию в Санкт-Петербурге.