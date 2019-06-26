ИКЕА открывает первый в России магазин в черте города

ИКЕА Ходынское поле – второй магазин подобного формата, первый уже работает в Париже.

27 июня в Москве откроется магазин городского формата – теперь жителям столицы не нужно будет ездить за МКАД, чтобы приобрести полюбившиеся товары для дома. Посетители нового магазина, который займет 2 этажа в ТЦ Авиапарк, смогут добраться до ИКЕА быстрее, а значит покупать в магазине станет удобнее. ИКЕА Ходынское поле – второй магазин подобного формата, первый уже работает в Париже.

«Для жителей мегаполисов время – самый ценный ресурс, они хотят совершать покупки быстро. С другой стороны, для 70% людей важно увидеть ассортимент вживую, потрогать товар перед покупкой. Теперь за вдохновением не придется далеко ехать – мы стали ближе к центру Москвы и нашим покупателям» – подчеркнул Понтус Эрнтелл, генеральный директор розничной сети ИКЕА в России.

В магазине будет представлена новая услуга – разработка дизайн-проекта. Специалисты помогут спроектировать любой уголок в квартире или доме.

Магазин откроется для посетителей 27 июня в 10:00 на третьем этаже АВИАПАРКА. Гостей ждет настоящее новоселье по-шведски, полное веселья и сюрпризов. Всех поддержавших праздничный желто-синий дресс-код ждут специальные подарки. А среди членов клуба IKEA FAMILY, совершивших покупку в день открытия, будет разыграна поездка в шведский город Эльмхульт, где родилась ИКЕА.