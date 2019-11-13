Иконы, черепа и собачий лай: в Нижнем Новгороде очистили "дом ужасов"

Дом на одной из улиц Нижнего Новгорода пугал местных жителей - строение было увешано иконами и черепами, из-за забора раздавались церковные песнопения и собачий лай. Хозяина "дома ужасов" считали колдуном.

Страшное заклятье разрушил депутат Госдумы, который навестил нехороший дом. Выяснилось, что его хозяин – бывший предприниматель, оказавшийся в сложной ситуации. Депутат пообещал "колдуну" помочь ему вернуться к нормальной жизни, а тот обязался расчистить дом и прилегающую территорию.

За две недели владелец постройки очистил фасад от икон и черепов, территорию – от хлама. Животных передали в приюты и частные хозяйства, и теперь в доме и рядом с ним не чувствуется дурной запах.

Фото: © Наталия Пылина/gipernn.ru

С уборкой экс-бизнесмену помогали рабочие, которых оплатил депутат. С территории вывезли 7 тонн мусора, но чтобы окончательно вычистить дом и двор, понадобится еще около 10 часов и грузовые контейнеры, пишет "Гипер НН".

В бывшем "доме ужасов" его владелец планирует разместить автосервис. Ну, а местные жители вздохнули с облегчением и проходят мимо уже без опаски.