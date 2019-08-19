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Исландцы установили мемориал растаявшему леднику

19 августа 2019 г. 193
Фото: © shutterstock.com

В Исландии открыли мемориальную доску леднику, растаявшему из-за изменений климата.

Площадь ледника Окйёкюдль сто лет назад составляла 15 квадратных километров, а толщина льда достигала 50 метров. Сейчас от былой роскоши остался лишь 1 квадратный километр льда толщиной максимум 15 метров, пишут "Известия".

На мемориале опубликовали письмо потомкам, где говорится, что в ближайшие 200 лет та же судьба постигнет остальные ледники, а памятник стал напоминанием о том, что с ситуацией следует бороться, и только люди будущего смогут узнать, удалось ли это осуществить.

Ледником считается скопление льда, которое за зиму увеличивается сильнее, чем уменьшается за лето. В нынешнем состоянии Окйёкюдль не имеет такого статуса.

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