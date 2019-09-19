Исторический памятник в Крыму "украсили" трансформаторной будкой

Рядом башней Константина в Феодосии появилась трансформаторная подстанция. Администрация города утверждает, что проект был согласован, но в Госкомитете по культурному наследию Крыма говорят, что ее там быть не должно.

Трансформаторную станцию возвели почти впритык к памятнику истории и культуры, пишет "Российская газета". Мэр Феодосии Сергей Бовтуненко заявил, что ее установка согласована с Комитетом культурного наследия, а после окончания работ городские власти планируют "гармонично вписать" станцию в архитектурный облик.

Мэр также заверил, что создаваемая подстанцией вибрация не будет угрожать целостности башни.

Однако в Госкомитете по охране культурного наследия заявили изданию, что установку подстанции рядом с башней не согласовывали и направили в городскую администрацию запрос. "Это просто цинизм: взять и поставить подстанцию!" – возмущен глава комитета Сергей Ефимов.

Сейчас в комитете ждут объяснений о появлении подстанции, и "в зависимости от ответа будем кого-то наказывать".

Башня Константина в Феодосии включена в перечень объектов культурного наследия федерального значения. В стометровой охранной или защитной зоне полностью запрещено новое строительство.

Башня была построена в 1338 году, перестроена в 1443-м. Название памятника восходит к римскому императору Константину. Высота сооружения – 20,8 метра. Из четырех стен к нашему времени сохранилось только две.

В 2016 году объект передали на баланс муниципалитета, в 2017-м были проведены аварийные работы. С той поры объект обнесен строительным забором. Власти города планировали начать реставрационные работы в 2018 году, но этого так и не произошло.