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Из дворца, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

14 сентября 2019 г. 626
Фото: © GlobalLookPress

В Великобритании ищут золотой унитаз – его похитили из Бленхеймского дворца, в котором родился Уинстон Черчилль.

Унитаз сделан из 18-каратного золота, его стоимость составляет около миллиона фунтов стерлингов. Сантехника выполняла функцию арт-объекта – присутствовала во дворце в качестве инсталляции на художественной выставке, при этом унитазом можно было воспользоваться.

Золотой унитаз украли рано утром в субботу, и, поскольку он был подключен к канализации, кража принесла не только денежный ущерб, но и привела к затоплению, передает РИА Новости.  

Уже задержан один подозреваемый, но произведение искусства пока не найдено. Из-за инцидента дворец закрыли как минимум до конца рабочего дня.

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