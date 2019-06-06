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К 2027 году московское метро может вырасти в два раза

6 июня 2019 г. 261
Фото: © shutterstock.com

Протяженность линий московского метро к 2027 году может вырасти вдвое. В ближайшие годы будут вводить много новых станций.

В этом году запланирован ввод 14 новых станций метро, в следующем – 9, в 2021-м – 12, в 2022-м – 18, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".  

В 2023 году столичные власти планируют "закончить основные объекты", среди которых Большая Кольцевая линия и Коммунарская ветка.

До 2027 года планирует продлить метро от Коммунарки до Троицка и построить Рублево-Архангельскую линию. Кроме того, закладывается перспектива строительства Бирюлевской ветки, которая начнется от ЗИЛа и пройдет через Южный порт и Бирюлево до Щербинки.

"Это перспектива до 2027 года. Если мы все это построим, метро увеличится в два раза", - отметил Хуснуллин.

"Когда программа развития московского метрополитена стартовала, перед нами стояла задача открыть новые станции метро в тех городских районах, где их еще нет. На сегодня мы выполнили эту программу примерно на 50%, построив за 7 лет около 150 км линий. До конца 2027 года мы планируем программу по удвоению протяженности линий метрополитена выполнить", — добавил заммэра.

Он также рассказал, что столичные власти планируют создать единую транспортную систему, включающую метро, Московские центральные диаметры, Московского центральное кольцо и радиальные направления железных дорог. Все это, по словам заммэра, должно быть объединено в единую систему с комфортными пересадками, транспортно-пересадочными узлами и понятной логистикой. 

Проект МЦД планируется полностью реализовать до конца 2024 года. Уже в этом году запустят движение по первым двум маршрутам, сообщил Хуснуллин. 

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