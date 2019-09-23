К строительству жилья будут привлекать студентов

К реализации госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем россиян будут привлекать студенческие стройотряды. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 21 сентября.

Привлечение студентов к строительству программой рекомендовано. В документе отмечается, что это создаст дополнительные условия для развития движения студотрядов, а строительный сектор, в свою очередь, будет обеспечен квалифицированными строительными кадрами, пишет "Парламентская газета".

Документ также корректирует правила предоставления регионам субсидий на развитие жилищного строительства и порядок распределения денег между проектами по развитию территорий.