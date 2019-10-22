Каховскую линию закрывают для пассажиров

Каховская линия московского метро с 26 октября будет закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии.

Закрытие линии необходимо для скорейшей реконструкции и переоснащения станций и тоннелей, которые войдут в состав БКЛ, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе московского метро.

Станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" вновь откроются для пассажиров уже в составе Большой кольцевой.

На время закрытия линии пассажиры могут пользоваться станциями "Каширская" зеленой ветки и "Севастопольская" серой. Также будет работать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций метро.

Ожидается, что станция "Каховская" откроется в 2021 году.