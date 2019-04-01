Как будет выглядеть обновленный СК "Олимпийский"

В Москве на днях был представлен проект обновленного спортивного комплекса "Олимпийский". Сама реконструкция пройдет по тому же принципу, что и в "Лужниках". У здания сохранят исторические фасады. При этом заменят устаревшие витражи, изменят внутренние помещения, а вместо вогнутой крыши установят купол, рассказала директор по проектированию СК "Олимпийский" Галина Гордюшина на презентации обновленной концепции реконструкции проекта.

"Фасады полностью будут сохранены, так как это объект, очень важный для облика Москвы. Появятся купола, которые по высоте не будут выходить за имеющиеся габариты. Визуально архитектура практически не поменяется с высоты человеческого роста", - сказала Галина Гордюшина, чьи слова приводятся на портале столичного Стройкомплекса.

Сейчас кровля "Олимпийского" представляет собой вогнутую внутрь мембрану, которая "съедает" много пространства. Вместо нее появится стеклянный купол.

После реконструкции в "Олимпийском" появится много возможностей для занятий спортом и семейного отдыха. В спорткомплексе будет создан дайвинг-центр, концертный зал на крыше и панорамные рестораны. В основном здании откроют беговой центр, фитнес-клуб и спа-центр, обустроят кинотеатр.

Сам бассейн реконструируют. Основное здание и бассейн соединит беговая дорожка в виде цифры "восемь". Также будет создан пляж с приливной волной и четыре площадки для пляжного волейбола.

Концертный зал на 10 тысяч зрителей разместят под самым куполом. Он будет в три раза меньше, но возможность проводить масштабные концерты сохранится, обещают авторы проекта. Целый этаж отведут под кинотеатры, также появятся выставочные пространства и небольшой планета. Также рассматривается возможность создания электронной библиотеки.

Спорткомплекс "Олимпийский" – одна из главных достопримечательностей столицы. В его стенах прошли крупнейшие спортивные и развлекательные мероприятия мирового уровня. Среди них – Олимпиада-80, Чемпионат мира по художественной гимнастике, Чемпионат мира по боксу. В "Олимпийском" собирали аншлаги Depeche Mode, Beyonce, Aerosmith и Kylie Minogue, Shakira и Scorpions, Пол Маккартни, Джастин Тимберлейк.

В 2017 году у "Олимпийского" объект приобрела группа компаний "Киевская площадь", которая инициировала масштабную реконструкцию.